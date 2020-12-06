Наоми отправляется спасать сына в отрывке из пятого сезона «Пространства»

Потоковый сервис Amazon опубликовал эксклюзивный отрывок из пятого сезона «Пространства», где Наоми (Доминки Типпер) сообщает Холдену (Стивен Стрейт), что в одиночку отправляется на поиски своего заблудшего сына. Трёхсерийная премьера недавно закрытой космической фантастики стартует 16 декабря.

В пятом сезоне главные герои разделятся, и каждому придётся пройти свой сложный и опасный путь. Меж тем Альянс внешних планет во главе с Марко Инаросом объявляет войну Земле и Марсу, и человечество в который раз оказывается на грани уничтожения.

В сериале также снимаются Уэс Чэтэм, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.

Дабы завершить историю, у создателей сериала остаётся в запасе шестой сезон. Сколько серий войдёт в финальную телеглаву, пока неизвестно.