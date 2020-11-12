Окровавленный Амос на первом кадре из пятого сезона «Пространства»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивный кадр из продолжения космической фантастики «Пространство». На первом официальном снимке из пятого сезона запечатлён один из главных героев сериала — Амос Бёртон (Уэс Чэтэм), забрызганный чьей-то кровью. Учитывая, что в пятом сезоне механик «Росинанта» отправится на Землю, в родной Балтимор, приём его ждёт не очень любезный.

В 10-серйином продолжении главным героям предстоит разделиться. Холден (Стивен Стрейт), Амос (Чэтэм), Наоми (Доминик Типпер), Алекс (Кэс Анвар) и Бобби (Фрэнки Адамс) — каждый столкнётся со своим прошлым и проблемами, которые придётся решать безотлагательно. Вдобавок человечеству снова грозит опасность уничтожения — Альянс внешних планет во главе с адмиралом Свободного флота Марко Инаросом (Кеон Александер) объявляет войну Земле и Марсу.

В сериале Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби также снимаются Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие. Премьера пятого сезона состоится 16 декабря.