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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Даниэль Брукс и Роберт Патрик записались в «Миротворца» Джеймса Ганна

В начале недели Джеймс Ганн прибыл на двухнедельный карантин в Ванкувер, где начинается подготовка к съёмкам «Миротворца» с Джоном Синой — многосерийного спин-оффа «Отряда самоубийц». Неудивительно, что в прессу начали просачиваться новости об актёрском составе сериала. Сегодня выяснилось, что помимо Сины и Стива Эйджи в проект записались Роберт Патрик («Скорпион»), Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона»), а также Дженнифер Холланд («Гори, гори ясно») и Крис Конрад («Патриот»).

Многосерийный комедийный боевик по вселенной DC расскажет о приключениях участника «Отряда» Миротворца (Сина) и становлении супергероя, уверовавшего в мир любой ценой, не важно, сколько человек при этом ему придётся убить. Патрик сыграет некого Эджи Смита, Брукс — Леоту Адебайо, Холланд вернётся к своей киношной роли Эмилии Харкорт, помощницы Аманды Уоллер, а Конрад сыграет Эдриана Чейза, также известного, как Линчеватель.

Ганн написал сценарий первого сезона и снимет несколько эпизодов, включая первый. Джон Сина, Джеймс Ганн и Питер Сафран выступают исполнительными продюсерами сериала, который будет выходить на видеосервисе HBO Max. Производством заведует Warner Bros. Television.

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Миротворец
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