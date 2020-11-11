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Первоисточник: www.whats-on-netflix.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix продлил немецкую историческую драму «Варвары» на второй сезон

Потоковый сервис Netflix оперативно продлил на второй сезон немецкоязычный исторический экшен «Варвары», чья премьера состоялась 23 октября. С момента выхода проект побывал в десятке самых просматриваемых сериалов во всех регионах мира, где имеется доступ к цифровой платформе и успешно привлёк к себе внимание широкой аудитории.

Соответствующее объявление среди прочих опубликовали официальные твиттер-аккаунты немецкого, французского, а также российского отделения видеосервиса:

Историческая экшен-драма Арни Нолтинга и Жана-Мартина Шарфа рассказывает о знаменитой битве в Тевтобургском лесу, которой предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель. Главными героями истории выступают вождь германского племени херусков Арминий (Лоренс Рапп) и друзья его детства Туснельда (Жанна Гурсо) и Фолквин Волчье Копьё (Давид Шюттер).

Шестисерийный первый сезон срежиссировали Стив Сент Леджер («Викинги») и Барбара Эдер. За производство отвечает студия Gaumont.

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