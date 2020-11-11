«Мы буквально голодали» — Джейсон Момоа прозябал без работы после «Игры престолов»

Глядя на звёзд популярных фильмов и сериалов, мы пребываем в уверенности, что те буквально купаются в шелках и едят предложения студий на завтрак, обед и ужин. Но позже выясняется, что у многих всё далеко не так радужно. И если Мена Массуд («Аладдин») и Дэйзи Ридли («Звёздные войны») жаловались просто на отсутствие работы после отгремевших своё блокбастеров, то Аквамен и Кхал Дрого Джейсон Момоа шагнул ещё дальше, признавшись, что даже не мог прокормить семью:

После «Игры престолов» мы голодали. Я не мог получить работу. Это серьёзное испытание, когда у тебя двое детей, и ты по уши в долгах.

Казалось бы, с такой харизмой и «Игрой престолов» в послужном списке у парня не должно было возникнуть никаких проблем. Если бы не одно «но» — ещё раньше актёр жаловался, что после сериала люди какое-то время воспринимали его исключительно как немого (читай, молчаливого и сурового) амбала, который не говорит по-английски. Когда жизнь обращается с тобой так, как ты с Дейенерис в первую брачную ночь.

К счастью для Момоа и нас, потом случился Аквамен — сначала в «Лиге справедливости», а потом и сольно, — и теперь у актёра есть время подумать не только о себе, но и о своих чернокожих братьях.