Древние германцы объединяются против непобедимого Рима в трейлере исторического боевика «Варвары»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ничто не вечно. Даже Рим. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер масштабного исторического экшена «Варвары». Шестисерийный немецкоязычный сериал выходит на цифровой платформе 23 октября.

Историческая экшен-драма Арни Нолтинга, Жана-Мартина Шарфа и Андреаса Хекмана расскажет о знаменитой битве в Тевтобургском лесу. Ей предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель.

Первый сезон срежиссировали Стив Сент Леджер («Викинги») и Барбара Эдер. За производство отвечает студия Gaumont.