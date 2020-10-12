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Древние германцы объединяются против непобедимого Рима в трейлере исторического боевика «Варвары»

Ничто не вечно. Даже Рим. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер масштабного исторического экшена «Варвары». Шестисерийный немецкоязычный сериал выходит на цифровой платформе 23 октября.

Историческая экшен-драма Арни Нолтинга, Жана-Мартина Шарфа и Андреаса Хекмана расскажет о знаменитой битве в Тевтобургском лесу. Ей предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель.

Первый сезон срежиссировали Стив Сент Леджер («Викинги») и Барбара Эдер. За производство отвечает студия Gaumont.

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Видео Варвары
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