 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр «Игры престолов» Алик Сахаров рассказал, почему ушёл из «Ведьмака» Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри в сериале Marvel на Disney+ «Король-шаман» — тизер, сэйю и авторы ремейка легендарного аниме Ода Нобунага в юбке и ошейнике Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television
1
СЕРИАЛЫ
368
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Психотерапевт заменяет жену секс-куклой в трейлере драмы «Псих» Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Что делать, если жена куда-то исчезла и не хочет возвращаться? Отыскать её отражение в секс-кукле. Видеосервис more.tv выкатил полноценный трейлер сериала «Псих» от режиссёра Фёдора Бондарчука и — внезапно — сценаристки Паулины Андреевой. Премьера многосерийной драмы состоится 5 ноября.

Психолог Олег (Константин Богомолов) почитаем московской тусовкой как настоящий мастер своего дела. Но 40-летний главный герой сам нуждается в помощи коллег: он до сих пор живёт с матерью, страдает алкоголизмом и медикаментозной зависимостью, порой бывает крайне агрессивен. А всё из-за того, что год назад пропала его жена, и никто до сих пор не знает, что с ней сталось.

В актёрский состав сериала также входят Елена Лядова, Анна Чиповская, Игорь Верник, Олег Меньшиков, Марина Александрова и другие.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Псих
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Тизер «Психа»: первый взгляд на драму от режиссёра Фёдора Бондарчука и сценаристки Паулины Андреевой
 
Психотерапевт заменяет жену секс-куклой в трейлере драмы «Псих» Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Тоже интересно

 
Кино Новый кадр из «Дюны» Дени Вильнёва: Тимоти Шаламе и Джош Бролин на Арракисе
 
Кино Режиссёр «Терминатора: Тёмных судеб» объяснил роль Джона Коннора в фильме
 
Кино Кевин Файги едва не покинул Marvel Studios из-за дефицита инклюзивности
 
Кино Эльзу в «Холодном сердце 2» оставили без любимой женщины
 
Кино Режиссёр скандальных «Милашек» прокомментировала обвинения в пропаганде педофилии
 
Кино Оскароносный оператор Роджер Дикинс: в современном кино форма важнее содержания
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
 
12ЕВА – 393: Аниме вернулось
 
8Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru