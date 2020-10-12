Психотерапевт заменяет жену секс-куклой в трейлере драмы «Псих» Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Что делать, если жена куда-то исчезла и не хочет возвращаться? Отыскать её отражение в секс-кукле. Видеосервис more.tv выкатил полноценный трейлер сериала «Псих» от режиссёра Фёдора Бондарчука и — внезапно — сценаристки Паулины Андреевой. Премьера многосерийной драмы состоится 5 ноября.

Психолог Олег (Константин Богомолов) почитаем московской тусовкой как настоящий мастер своего дела. Но 40-летний главный герой сам нуждается в помощи коллег: он до сих пор живёт с матерью, страдает алкоголизмом и медикаментозной зависимостью, порой бывает крайне агрессивен. А всё из-за того, что год назад пропала его жена, и никто до сих пор не знает, что с ней сталось.

В актёрский состав сериала также входят Елена Лядова, Анна Чиповская, Игорь Верник, Олег Меньшиков, Марина Александрова и другие.