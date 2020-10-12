Дин Джарин, Малыш Йода и их старые знакомые на постерах второго сезона «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Мандалорец» опубликовал подборку персонажных постеров второго сезона. На изобилующих пасхалками плакатах знакомые всё лица — Дин Джарин (Педро Паскаль), Малыш Йода, Кара Дюн (Джина Карано) и Гриф Карга (Карл Уэзерс).

Приключения опытного охотника за головами и его «приёмного сынишки» на дальних рубежах далёкой-далёкой галактики продолжатся 30 октября, когда на потоковом сервисе Disney+ выйдет первая серия продолжения. Второй сезон срежиссировали создатели сериала Джон Фавро и Дэйв Филони, а также Роберт Родригес и Пейтон Рид.