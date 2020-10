Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»

Отечественный фантастический сериал «Эпидемия» вышел в прошлом году на онлайн-платформе «Premier» и был довольно тепло принят зрителями, а в начале сентября этого года права на него приобрёл Netflix, планируя перевести на 12 языков. И вот, с 7 октября он стал доступен для просмотра на сервисе (англоязычное название — To the Lake), чем не преминул воспользоваться сам Стивен Кинг!

Король ужасов посмотрел уже как минимум несколько эпизодов и поделился мнением о сериале в своём твиттере — ему понравилось!

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know: 1. There's a plague. 2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid). 3. Everybody drinks vodka. 4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.

Чуть позже мэтр ещё написал другое сообщение, видимо, осилил очередную серию:

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.