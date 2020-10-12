 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Галь Гадот сыграет царицу Египта в историческом эпике «Клеопатра» от режиссёра «Чудо-женщины» Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри в сериале Marvel на Disney+ Дин Винчестер из «Сверхъестественного» станет супергероем в третьем сезоне «Пацанов» Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2»
15
СЕРИАЛЫ
1 908
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»

Отечественный фантастический сериал «Эпидемия» вышел в прошлом году на онлайн-платформе «Premier» и был довольно тепло принят зрителями, а в начале сентября этого года права на него приобрёл Netflix, планируя перевести на 12 языков. И вот, с 7 октября он стал доступен для просмотра на сервисе (англоязычное название — To the Lake), чем не преминул воспользоваться сам Стивен Кинг!

Король ужасов посмотрел уже как минимум несколько эпизодов и поделился мнением о сериале в своём твиттере — ему понравилось!

«To the Lake» — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Что нужно о нём знать:

  1. Есть эпидемия.
  2. Есть много снега и холодно (это Россия, дурачки).
  3. Все пьют водку.
  4. Небольшой спойлер: маленький ребёнок — это заноза в заднице.

Чуть позже мэтр ещё написал другое сообщение, видимо, осилил очередную серию:

Ещё три вещи, которые нужно знать о «To the Lake»:

  1. Это как спагетти-вестерн, только со снегом и инфицированными заразой русскими убийцами.
  2. Снято круто. Некоторые сцены вверх ногами. Почему? Не знаю.
  3. Ребёнок всё ещё заноза в заднице.

Что ж, создатели могут гордиться собой. Заслужить похвальбу от живой иконы жанра ужасов — дорогого стоит.

15 Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
Кино «Аладдин» — тизер адаптации диснеевского мультфильма от режиссёра Гая Ричи
 
Кино Том Холланд снимался в «Мстителях» без сценария
 
Кино Диснеевский ответ «Гарри Поттеру» — первый трейлер фэнтези «Артемис Фаул»
 
Кино Как в новом «Хеллбое» прокатчики Сталина на Гитлера поменяли
 
Кино Роберт Дауни-младший — единственный Мститель, получающий проценты от сборов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

13 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
 
12ЕВА – 393: Аниме вернулось
 
8Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru