Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отечественный фантастический сериал «Эпидемия» вышел в прошлом году на онлайн-платформе «Premier» и был довольно тепло принят зрителями, а в начале сентября этого года права на него приобрёл Netflix, планируя перевести на 12 языков. И вот, с 7 октября он стал доступен для просмотра на сервисе (англоязычное название — To the Lake), чем не преминул воспользоваться сам Стивен Кинг!

Король ужасов посмотрел уже как минимум несколько эпизодов и поделился мнением о сериале в своём твиттере — ему понравилось!

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

«To the Lake» — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Что нужно о нём знать: Есть эпидемия. Есть много снега и холодно (это Россия, дурачки). Все пьют водку. Небольшой спойлер: маленький ребёнок — это заноза в заднице.

Чуть позже мэтр ещё написал другое сообщение, видимо, осилил очередную серию:

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

Ещё три вещи, которые нужно знать о «To the Lake»: Это как спагетти-вестерн, только со снегом и инфицированными заразой русскими убийцами. Снято круто. Некоторые сцены вверх ногами. Почему? Не знаю. Ребёнок всё ещё заноза в заднице.

Что ж, создатели могут гордиться собой. Заслужить похвальбу от живой иконы жанра ужасов — дорогого стоит.