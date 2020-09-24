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Римская империя против древних германцев в тизере исторического экшена «Варвары»

Грядёт великая битва за освобождение из-под пяты империи. Потоковый сервис Netflix опубликовал минутный тизер немецкоязычного сериала «Варвары». Шестисерийный первый сезон выйдет на малые экраны 23 октября.

Историческая экшен-драма расскажет о знаменитой битве в Тевтобургском лесу, состоявшейся осенью 9 года. Войска римской империи под командованием Квинтилия Вара потерпели разгромное поражение от восставших германских племён. Древние германцы под предводительством вождя Арминия уничтожили три легиона римских солдат, и эта битва положила начало освобождению Германии от власти Римской империи.

Создателями сериала выступают Арни Нолтинг, Жан-Мартин Шарф и Андреас Хекман. За режиссуру отвечают Стив Сент Леджер («Викинги») и Барбара Эдер.

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Видео Варвары
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Римская империя против древних германцев в тизере исторического экшена «Варвары»

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