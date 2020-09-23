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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Шерлока» примкнул к сериалу про Кассиана Андора

Многосерийный приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора до сих пор не получил официального названия, зато обзавёлся новым режиссёром. Прежний постановщик Тони Гилрой оставляет за собой пост шоураннера и сценариста, а снимать вместо него будет Тоби Хэйнс («Шерлок», «Чёрное зеркало», «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»).

Шпионский экшен Lucasfilm расскажет об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора (Диего Луна) и его напарника дроида K-2SO (Алан Тьюдик) до их памятной героической вылазки по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе. В актёрском составе проекта также значатся Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона.

Гилрой, помогавший с пересъёмками «Изгоя-один», уступил режиссёрское кресло Хэйнсу исключительно из соображений безопасности: переезд из Нью-Йорка в Великобританию, где будут проходить съёмки, сопряжён с рисками заражения COVID-19.

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