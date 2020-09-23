Кошмарные двойники и страшные тайны в трейлере второго сезона «Призраков дома на холме»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Добро пожаловать в поместье Блай, которое очень крепко держится за своих обитателей. Переступив порог особняка, не рассчитывайте на скорый отъезд. Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер второго сезона «Призраков дома на холме». Свежая глава хоррор-антологии Майка Флэнегана («Доктор Сон») под названием «Призраки поместья Блай» выходит 9 октября.

Современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса рассказывает о гувернантке Дэни (Виктория Педретти), опекаемых ею сиротках и других постояльцах фамильного поместья детишек. Довольно скоро выясняется, что они далеко не единственные обитатели особняка.

Во втором сезоне также снимаются Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит. Вторым шоураннером сериала значится Мередит Аверилл («Ключи Локков»).