Трейлер сериала «ВандаВижн» взорвал интернет — за сутки его посмотрело больше 50 млн человек

Вышедший в минувшее воскресенье трейлер горячо ожидаемого сериала Marvel «ВандаВижн» полностью оправдал возлагаемые на него ожидания, взорвав не только зрительский мозг. По данным издания Deadline, только лишь за первые 24 часа ролик набрал более 53 млн просмотров — такое доселе не удавалось ни одному сериалу стриминговых платформ, будь то «Мандалорец», «Очень странные дела» или «Ведьмак».

Разумеется, в сравнении с 289 миллионами «Мстителей: Финала» цифра выглядит не столь внушительно, однако это по-прежнему в разы больше, чем выпустивших свои ролики во время Супербоула-2020 «Чёрной вдовы» (18,7 млн), «Мулан» (12,4 млн) или «Не время умирать» (10,1 млн).

Помимо этого «ВандаВижн» может похвастать 302,6 тысячами упоминаний в соцсетях за сутки, что считалось крутым достижением даже до пандемии, а также второй строчкой в трендах YouTube и четвёртой — в Twitter. Есть подозрение, что у самого популярного сериала Disney+ появился достойный конкурент.