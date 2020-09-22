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Юрий Колокольников сыграет учёного в сериале «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

Компания Lateral Summer совместно с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» работают над многосерийным проектом под названием «СГ: Слепоглухой/Супергерой». Одну из главных ролей в отечественном супергеройском сериале играет Юрий Колокольников. В сети уже появились первые кадры из сериала, а пилотный эпизод обещают показать 15 октября.

Кадры из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой» Кадры из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

Сериал режиссёров-сценаристов Наты Покровской и Антона Уткина рассказывает о слепоглухом Луке (Роман Евдокимов), который работает в московской лаборатории учёного-генетика Антона Новикова (Колокольников), редактирующего код ДНК в поисках избавления от всех болезней. Но интернет-диктатор из будущего Хайле Тессема — борец за чистоту расы — считает, что эти эксперименты погубят цивилизацию. Он отправляет в прошлое своих агентов с приборами для превращения людей в меметических зомби. Их цель — Новиков. Лука, иммунный к приборам, спасает учёного, пусть толком и не уверен, правильно ли он поступил.

Кадры из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой» Кадры из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой» Кадры из сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой»
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Юрий Колокольников сыграет учёного в сериале «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

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