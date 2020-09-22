Джанкарло Эспозито пообещал ответы на вопросы в четвёртом сезоне «Мандалорца»

По слухам, потоковый сервис Disney+ оформил своему многосерийному хиту «Мандалорец» продление на третий сезон, и оно, возможно, не окажется последним. Сериал на днях отхватил семь статуэток «Эмми» в области креативного искусства (Creative Arts Emmy 2020), а чуть ранее порадовал зрителей выходом многообещающего трейлера второго сезона. И вероятно, дела у проекта идут даже лучше, чем ожидалось.

В беседе с изданием People участник актёрского состава Джанкарло Эспозито случайно (или намеренно) проговорился о том, что космический вестерн Джона Фавро и Дэйва Филони строит конкретные планы не только на третий, но и на четвёртый сезон.

[Второй] сезон «Мандалорца» очень интересный, потому что начинает раскрывать силу и истинное предназначение Дитя. Вдобавок выяснится истина происхождения Тёмного меча, которым владеет мофф Гидеон, и как всё это связано с предыдущими событиями «Звёздных войн» в «Войнах Клонов» и других сериалах. Мы живём в громадной вселенной с богатейшим потенциалом для исследования. Думаю, [во втором сезоне] сериал заложит основу для глубины и размаха, которые в полной мере проявятся в третьем и четвёртом сезонах, где вы наконец-то получите ответы на вопросы. Джанкарло Эспозито, слишком много знает

Само собой, уверенность в том, что поклонники сериала могут со спокойной душой дожидаться продолжения, придёт только после официального подтверждения от Disney, которого пока нет. Зато точно известно, что премьера второго сезона не за горами — сериал вернётся на экраны 30 октября.