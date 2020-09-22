 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Главную роль в сериале Marvel «Женщина-Халк» отхватила Татьяна Маслани Неделя аниме на «КГ» — главные новости 24–30 августа Дин Винчестер из «Сверхъестественного» станет супергероем в третьем сезоне «Пацанов» Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2» Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции
15
КИНО
СЕРИАЛЫ
976
 
Первоисточник: www.independent.co.uk Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кит Харингтон больше не хочет играть мужественных героев

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, на протяжении последних десяти лет молчавший о своих чувствах и безропотно сносивший все экранные испытания судьбы, сыт по горло этим вашим Джоном Сноу и ему подобными типично маскулинными героями. Мужчины должны говорить о своих чувствах!

Мне кажется, что у мужчин на эмоционально уровне есть проблемы, блокировка, которая появилась после Второй мировой войны, передаваясь от отца к сыну. Мы не говорим о своих чувствах, потому что это показывает слабость, это не по-мужски.

Изображая молчаливого, преисполненного героизма мужчину, я понял, что больше не хочу играть такие роли. Это не та мужская роль, которую должен видеть мир.

Кит Харингтон, когда сериал довёл до рехаба

Также актёр рассказал о своём детстве: мать пыталась оградить его от различных гендерных стереотипов и покупала ему куколок вместо обычных пацанских игрушек. Как видим, это дало свои плоды.

Заявление Харингтона представляет особенный интерес в контексте его роли в самом инклюзивном блокбастере Marvel «Вечные», где он играет Чёрного рыцаря (Дэйна Витмана). Рискнём предположить, что нас ждёт самый нетипичный супергерой в истории.

15 Обсудить
Темы
 
Вечные Игра престолов
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эмилия Кларк рассказала о мужских привилегиях на съёмках «Игры престолов»
 
Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня
 
Мэйси Уильямс: лучшая сюжетная арка в финальном сезоне «Игры престолов» была у Арьи

Тоже интересно

 
Игры Авторы Ooblets жалуются на травлю со стороны ненавистников EGS
 
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор после «Терминатора: Тёмных судеб»
 
Сериалы Новый кадр из сериала «Бэтвумен»
 
Как первого «Терминатора» спасали от счастливого финала
 
«Дрон» — тизер-трейлер ужастика про дроны от компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs
 
Тодд Филлипс уже готов снять продолжение «Джокера»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
 
13Ноль кадров в секунду – 334: Made in India
 
5Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 104: PlayStation 5 Showcase
 
 
7Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru