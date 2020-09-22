Кит Харингтон больше не хочет играть мужественных героев

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, на протяжении последних десяти лет молчавший о своих чувствах и безропотно сносивший все экранные испытания судьбы, сыт по горло этим вашим Джоном Сноу и ему подобными типично маскулинными героями. Мужчины должны говорить о своих чувствах!

Мне кажется, что у мужчин на эмоционально уровне есть проблемы, блокировка, которая появилась после Второй мировой войны, передаваясь от отца к сыну. Мы не говорим о своих чувствах, потому что это показывает слабость, это не по-мужски. Изображая молчаливого, преисполненного героизма мужчину, я понял, что больше не хочу играть такие роли. Это не та мужская роль, которую должен видеть мир. Кит Харингтон, когда сериал довёл до рехаба

Также актёр рассказал о своём детстве: мать пыталась оградить его от различных гендерных стереотипов и покупала ему куколок вместо обычных пацанских игрушек. Как видим, это дало свои плоды.

Заявление Харингтона представляет особенный интерес в контексте его роли в самом инклюзивном блокбастере Marvel «Вечные», где он играет Чёрного рыцаря (Дэйна Витмана). Рискнём предположить, что нас ждёт самый нетипичный супергерой в истории.