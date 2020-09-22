 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Король-шаман» — тизер, сэйю и авторы ремейка легендарного аниме «Ходячие мертвецы» завершатся на 11 сезоне Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television Николас Кейдж изобразит дракона-алкаша в сериале по роману Highfire от автора «Артемиса Фаула» Лучшее аниме осени 2019 года
СЕРИАЛЫ
241
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix закрыл фэнтези «Тёмный кристалл: Эра сопротивление» на первом сезоне

Длительное отсутствие новостей о многосерийном фэнтези «Тёмный кристалл: Эра сопротивление» вылилось в закономерный итог — потоковый сервис Netflix попрощался с сериалом после первого сезона. И это при том, что буквально накануне «Эра сопротивления» выиграла «Эмми» в номинации «лучший детский сериал».

Продюсер проекта Лиза Хенсон поблагодарила видеосервис и поклонников, пообещав отыскать возможность продолжить историю «Тёмного кристалла», возможно, в ином формате.

В приквеле знаменитого кукольного фэнтези Джима Хенсона судьба планеты Тра в страшной опасности. Злобные скекси отравили могущественный кристалл истины, питающий этот мир, чьи народы уже давно живут разрозненно и недолюбливают друг друга. На плечи отважных гелфлингов Риана, Брэи и Дит ложится невероятная ответственность за спасение Тра.

Персонажей озвучили Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг, Лина Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц. Первый сезон снял Луи Летерье («Иллюзия обмана») по сценарию Джеффри Аддисса, Уилла Мэтьюза и Хавьера Грилло-Марксуа. Производством занималась The Jim Henson Company.

+ Обсудить
Темы
 
Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — тизер и постер многосерийного фэнтези
 
«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — свежие кадры и дата выхода
 
«Алита», «Игра престолов», «Мандалорец» и «Мстители» — VFX Society огласило номинантов на премии за лучшие спецэффекты

Тоже интересно

 
КиноАниме Популярная манга «Моя геройская академия» будет экранизирована под Голливуд
 
Кино Дэнни Бойл ушёл с режиссуры «Бонда 25»
 
Кино Семья хочет вернуть персонажа Пола Уокера в серию «Форсаж»
 
Кино «Мидуэй» — тизер военной драмы Роланда Эммериха
 
Сериал по «Тёмной башне» получил своих Роланда Дискейна и Человека в чёрном
 
Кино Тайка Вайтити считает Скарлетт Йоханссон главной звездой десятилетия
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEЕВА (трансляция)
 

Выйдут в сентябре

 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
10Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
 
13Ноль кадров в секунду – 334: Made in India
 
5Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 104: PlayStation 5 Showcase
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru