Netflix закрыл фэнтези «Тёмный кристалл: Эра сопротивление» на первом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Длительное отсутствие новостей о многосерийном фэнтези «Тёмный кристалл: Эра сопротивление» вылилось в закономерный итог — потоковый сервис Netflix попрощался с сериалом после первого сезона. И это при том, что буквально накануне «Эра сопротивления» выиграла «Эмми» в номинации «лучший детский сериал».

Продюсер проекта Лиза Хенсон поблагодарила видеосервис и поклонников, пообещав отыскать возможность продолжить историю «Тёмного кристалла», возможно, в ином формате.

В приквеле знаменитого кукольного фэнтези Джима Хенсона судьба планеты Тра в страшной опасности. Злобные скекси отравили могущественный кристалл истины, питающий этот мир, чьи народы уже давно живут разрозненно и недолюбливают друг друга. На плечи отважных гелфлингов Риана, Брэи и Дит ложится невероятная ответственность за спасение Тра.

Персонажей озвучили Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг, Лина Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц. Первый сезон снял Луи Летерье («Иллюзия обмана») по сценарию Джеффри Аддисса, Уилла Мэтьюза и Хавьера Грилло-Марксуа. Производством занималась The Jim Henson Company.