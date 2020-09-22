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Свежий тизер шестого эпизода второго сезона «Пацанов» представляет новых суперлюдей

Потоковый сервис Amazon опубликовал дополнительный тизер шестого эпизода второго сезона «Пацанов». Свежее промо с новыми кадрами обещает показать сразу несколько обладателей сверхспособностей (включая бывшего члена «Семёрки»), которых корпорация Vaught тщательно скрывает от общественности в стенах психиатрической лечебницы Sage Grove Center. Судя по всему, остальной мир узнает о них, как только на засекреченную территорию проникнут охотники на супергероев.

Эпизод под названием The Bloody Doors Off не обойдёт вниманием и остальные сюжетные линии, включая заигравшие новыми красками взаимоотношения Шторм (Ая Кэш) и Хоумлендера (Энтони Старр).

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Видео Пацаны
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