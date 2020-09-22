Свежий тизер шестого эпизода второго сезона «Пацанов» представляет новых суперлюдей

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал дополнительный тизер шестого эпизода второго сезона «Пацанов». Свежее промо с новыми кадрами обещает показать сразу несколько обладателей сверхспособностей (включая бывшего члена «Семёрки»), которых корпорация Vaught тщательно скрывает от общественности в стенах психиатрической лечебницы Sage Grove Center. Судя по всему, остальной мир узнает о них, как только на засекреченную территорию проникнут охотники на супергероев.

Эпизод под названием The Bloody Doors Off не обойдёт вниманием и остальные сюжетные линии, включая заигравшие новыми красками взаимоотношения Шторм (Ая Кэш) и Хоумлендера (Энтони Старр).