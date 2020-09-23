Сериал «Супергёрл» завершится шестым сезоном

Случилось практически невозможное — телеканал The CW закрывает ещё один супергеройский сериал из своей телевселенной DC. После шестого сезона со зрителями попрощается «Супергёрл» с Мелиссой Бенойст в главной роли.

Супергеройская экшен-драма, начинавшая свой путь в качестве проекта канала CBS, давно и прочно обосновалась на The CW, а её героиня Кара Дэнверс — кузина Супермена — стала неотъемлемой частью так называемой Arrowverse Грега Берланти и Сары Шехтер.

Пока непонятно, кто был инициатором решения — канал The CW или шоураннеры, в приступе благоразумия решившие заверить историю. Свою роль могли сыграть карантин и беременность актрисы, поэтому не исключено, что причиной стала совокупность факторов. В конце концов, без криптонцев не останутся — знамя продолжит нести многосерийный новичок «Супермен и Лоис». Финальный сезон «Супергёрл», куда войдут 20 эпизодов, стартует в следующем году.