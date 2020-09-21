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Ванда и Вижн в плену иллюзий в первом трейлере сериала «ВандаВижн»

Потоковый сервис Disney+ опубликовал полноценный трейлер сериала «ВандаВижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани в главных ролях. Похоже, нас и впрямь ожидает крайне необычная история. Но ведь и пару-то главных героев обычными язык назвать не повернётся. Многосерийный проект Marvel Studios стартует на цифровой платформе в этом году, но точная дата всё ещё не названа.

В сюрреалистичном сюжете супергероические приключения переплетутся с элементами ситкома. В начале первого сезона Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай моментально начинает рассыпаться, стоит героям заподозрить, что их окружает не реальность, а искусно построенная иллюзия.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Пацаны») по сценарию Жак Шеффер («Чёрная вдова»).

И первый официальный постер в придачу:

Постеры сериала «ВандаВижн»
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Видео ВандаВижн
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