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Интернет против Хоумлендера в свежем мета-видео 2 сезона «Пацанов»

Свежее пополнение в копилке мета-юмора «Пацанов». Официальный твиттер-аккаунт сериала поддержал недавно вышедшую на экраны 5 серию 2 сезона, опубликовав забавный видеоролик. Автор видео — условный блогер из вселенной «Пацанов» — задаёт кое-какие неудобные вопросы лидеру супергеройской «Семёрки» Хоумлендеру (Энтони Старр).

Так уж вышло, что альтернативная реальность, где обитают персонажи Гарта Энниса и автора многосерийной экранизации Эрика Крипке, диджитализирована ничуть не меньше, чем наша собственная. Поэтому даже суперлюдям корпорации Vaught никуда не деться от интернет-троллей, создателей мемов и сетевых искателей истины.

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Пацаны
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