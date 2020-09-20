Телеовощи. Выпуск 358: Закручивание драматических гаек

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:05 —
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|01:44 —
|Новости
|01:08:31 —
|«Очнувшийся» (Woke) — 1x01—02
|01:21:20 —
|«Герцогиня» (The Duchess) — 1x01
|01:27:21 —
|«Дес» (Des) — 1x01
|01:38:38 —
|«Третий день» (The Third Day) — 1x01—06
|01:50:04 —
|«Тед Лассо» — 1x07
|01:59:08 —
|«Воспитанные волками» — 1x04—05
|02:13:58 —
|«Пацаны» — 2x04
|02:38:42 —
|«Секс в большом городе» — 1x05
|02:51:14 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x12 (впечатления Юрия и Льва)
|02:56:10 —
|«Пространство» — 4x05 (впечатления Льва)
|03:04:48 —
|«Одиссея» — 1x01 (впечатления Ларисы и Юрия)
|03:15:23 —
|«Вавилон 5» — 3x16 (впечатления Юрия)
|03:19:32 —
|«Рим» — 1x12 (финал сезона, впечатления Ларисы)
|03:26:40 —
|Благодарим наших спонсоров
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