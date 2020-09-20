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Телеовощи. Выпуск 358: Закручивание драматических гаек
 
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в сентябре

22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 358: Закручивание драматических гаек
 
20Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
 
13Ноль кадров в секунду – 334: Made in India
 
5Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 104: PlayStation 5 Showcase
 
 
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