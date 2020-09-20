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Джефф Бриджес возвращается на тропу войны в тизере экшен-триллера «Старик»

Кабельный канал FX опубликовал первый лаконичный тизер многосерийного остросюжетного боевика «Старик» с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу. К сожалению, точной датой выхода сериал пока не обзавёлся.

Экранизация одноимённого романа Томаса Перри рассказывает о пенсионере Дэне Чейсе (Бриджес), в молодости служившем в ЦРУ. Он давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются наёмники, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

Пилот сериала срежиссировал Джон Уоттс («Человек-паук: Возвращение домой» , «Человек-паук: Вдали от дома»). Сценарий написали коллеги по «Чёрным парусам» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн. Они также входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Уоттсом, Бриджесом, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэном Шотцем и Дэвидом Шиффом.

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Видео Старик
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