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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Юэль Киннанман из первого сезона «Видоизменённого углерода» опечален закрытием сериала

В конце августа стриминговый сервис Netflix сообщил о закрытии футуристического экшена «Видоизменённый углерод». Многосерийная экранизация книжной серии Ричарда Моргана приказала долго жить после второго сезона, где в роли протагониста Юэля Киннамана сменил Энтони Маки. Причина тривиальна — проект не смог удержать планку популярности и расширить зрительскую аудиторию до показателей, которые убедили бы видеосервис в необходимости продления.

В свежем интервью порталу The Hollywood Reporter Киннаман прокомментировал закрытие, отметив, что его новость заставила взгрустнуть.

Было бы здорово, если бы сериал продолжался. Мне показалось уникальной идея каждый сезон приглашать на главную роль нового актёра, и я был бы рад смотреть такое. Будь сериал успешнее, больше зрителей захотели бы увидеть не только продолжение, но и первый сезон. Всегда хочется, чтобы люди смотрели твои работы, верно? Поэтому я был немного разочарован, но к тому времени уже основательно отдалился от сериала, снимался в других проектах и не чувствовал сильной эмоциональной связи с [«Углеродом»]. И всё же печально, что они не нашли причин для продления.

 
Юэль Киннаман, Такеши Ковач здорового человека

Футуристический экшен Лаэты Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань») рассказывал о мире будущего, где человечество обессмертило себя с помощью технологии перемещения оцифрованного сознания из тела в тело. Близко знакомый с женщиной, изобретшей эту технологию, главный герой Такеши Ковач сотни лет путешествует по разным планетам в поисках мира с самим собой и событиями своего тяжёлого прошлого.

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Видоизменённый углерод
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