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Первоисточники: www.gamesradar.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Дэвид Харбор сравнил шерифа Хоппера из четвёртого сезона «Очень странных дел» с Гэндальфом

Ни для кого уже не секрет, что один из самых драматичных моментов третьего сезона «Очень странных дел» получит относительно благополучное разрешение в четвёртом сезоне. Шериф Джим Хоппер всё-таки не погиб, а, как показал февральский тизер продолжения, трудится на благо злобных русских. Исполнитель роли Дэвид Харбор наконец-то признался, что всегда знал об этом сюжетном повороте, пусть и хитрил в предыдущих интервью, изображая полное неведение касаемо судьбы персонажа.

В недавней беседе с порталом Total Film Харбор раскрыл все (ну или почти все) карты и рассказал, что его героя ждёт важная и необходимая трансформация.

Я довольно тесно общаюсь с братьями Дафферами и знаю направление сюжета, знал с самого начала. [Судьбу Хоппера] мы обсуждали с первого сезона. Нам всегда импонировала идея с воскрешением в стиле Гэндальфа Серого, после битвы с Балрогом переродившегося в Гэндальфа Белого. И мифологически Хоппер должен измениться. Он не может продолжать жить по-старому. Он обязан в каком-то смысле переродиться. [В четвёртом сезоне] мы увидим совсем другого человека, узнаем его с другой стороны.

 
Дэвид Харбор, обещает большие перемены

Когда именно зрителям предстоит познакомиться с обновлённым Джимом Хоппером, никто сказать не возьмётся. Портал Deadline сообщает, что к съёмкам четвёртого сезона Дафферы и компания планируют вернуться 28 сентября. Netflix пока никак эту информацию не комментирует.

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Очень странные дела
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