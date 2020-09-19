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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёры «Плохих парней навсегда» снимут сериал о супергероине-мусульманке «Мисс Марвел»

Отправленный в разработку прошлым летом супергеройский экшен «Мисс Марвел» укомплектовывает свою съёмочную команду. Сериал Marvel Studios о первой супергероине-мусульманке, удостоившейся сольного комикса, обзавёлся режиссёрами. Первый сезон снимут постановщики «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также Мира Менон («Каратель») и оскароносная документалистка Шармин Обаид-Чиной.

Мисс Марвел впервые появилась на страницах комиксов в 1976 году, и на сегодня последним её воплощением является девушка-подросток Камала Хан — американка пакистанского происхождения. Она из религиозной семьи и проживает в Нью-Джерси. Главной суперсилой Камалы является способность растягивать и деформировать своё тело.

Сценарий пишет шоураннер проекта Биша К. Али («Половое воспитание», «Четыре свадьбы и одни похороны»). О возможной дате премьеры сериала на Disney+ пока ничего не слышно.

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Мисс Марвел
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