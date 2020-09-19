Тизер 6 эпизода 2 сезона «Пацанов» обещает новую угрозу

Потоковый сервис Amazon опубликовал тизер 6 эпизода 2 сезона «Пацанов», который гарантирует: никому из главных героев не придётся прохлаждаться. Ну а как иначе, когда люди, наделённые сверхспособностями, продолжают появляться то тут, то там, как грибы после дождя?

В 6 эпизоде под названием The Bloody Doors Off охотники на супергероев, вероятно, получат помощь от нежелательного (Хьюи не в счёт) союзника в лице Старлайт. Вдобавок во время вылазки на закрытую территорию корпорации Vought Марвин, Французик и Кимико столкнутся с целой оравой вырвавшихся на волю суперлюдей.