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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Тизер 6 эпизода 2 сезона «Пацанов» обещает новую угрозу

Потоковый сервис Amazon опубликовал тизер 6 эпизода 2 сезона «Пацанов», который гарантирует: никому из главных героев не придётся прохлаждаться. Ну а как иначе, когда люди, наделённые сверхспособностями, продолжают появляться то тут, то там, как грибы после дождя?

В 6 эпизоде под названием The Bloody Doors Off охотники на супергероев, вероятно, получат помощь от нежелательного (Хьюи не в счёт) союзника в лице Старлайт. Вдобавок во время вылазки на закрытую территорию корпорации Vought Марвин, Французик и Кимико столкнутся с целой оравой вырвавшихся на волю суперлюдей.

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Видео Пацаны
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