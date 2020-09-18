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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Анимационная комедия «Харли Квинн» получила третий сезон

Уходящий в тень потоковый сервис DC Universe передал цифровой платформе HBO Max ещё один многосерийный проект — анимационную чёрную комедию «Харли Квинн». Мультсериал жив-здоров и получил продление на третий сезон. Правда, выйдет оный не ранее второй половины следующего года.

Не чурающийся жестокости комедийный экшен рассказывает о распрощавшейся с Джокером Харли Квинн (Кейли Куоко), которая не жалея сил карабкается на самую верхушку криминального мира Готэма. И чтобы осуществить задуманное, энергичная и очаровательная злодейка идёт на любые безумства.

Персонажей озвучивают Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим РэшАлан Тьюдик, Дидрих Бадер, Ванда Сайкс, Джанкарло Эспозито и другие. Над проектом работают Джастин Халперн, Патрик Шумакер и Дин Лори.

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Харли Квинн
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