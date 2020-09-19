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Без цензуры: кровь, трупы, эпидемия и сумасшедшая Джессика Хайд в свежем трейлере «Утопии»

Будущее кошмарное, зато музычка весёлая. Стриминговый сервис Amazon выкатил лишённый цензуры трейлер «Утопии». Переосмысление одноимённого британского фантастического триллера выходит на экраны уже на следующей неделе — премьера первого сезона с Джоном Кьюсаком, Рэйном Уилсоном и Сашей Лэйн состоится 25 сентября.

Главные герои сумасшедшей истории от Джиллиан Флинн («Исчезнувшая») — фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего апокалиптические события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.

И свежий постер:

Постеры сериала «Утопия»
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Видео Утопия
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Выйдут в сентябре

20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
 
13Ноль кадров в секунду – 334: Made in India
 
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