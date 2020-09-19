Без цензуры: кровь, трупы, эпидемия и сумасшедшая Джессика Хайд в свежем трейлере «Утопии»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Будущее кошмарное, зато музычка весёлая. Стриминговый сервис Amazon выкатил лишённый цензуры трейлер «Утопии». Переосмысление одноимённого британского фантастического триллера выходит на экраны уже на следующей неделе — премьера первого сезона с Джоном Кьюсаком, Рэйном Уилсоном и Сашей Лэйн состоится 25 сентября.

Главные герои сумасшедшей истории от Джиллиан Флинн («Исчезнувшая») — фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего апокалиптические события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.

И свежий постер: