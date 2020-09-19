Без цензуры: кровь, трупы, эпидемия и сумасшедшая Джессика Хайд в свежем трейлере «Утопии»

Будущее кошмарное, зато музычка весёлая. Стриминговый сервис Amazon выкатил лишённый цензуры трейлер «Утопии». Переосмысление одноимённого британского фантастического триллера выходит на экраны уже на следующей неделе — премьера первого сезона с Джоном Кьюсаком, Рэйном Уилсоном и Сашей Лэйн состоится 25 сентября.
Главные герои сумасшедшей истории от Джиллиан Флинн («Исчезнувшая») — фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего апокалиптические события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.
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И свежий постер: