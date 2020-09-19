Свежие кадры 10 сезона «Ходячих мертвецов» обещают войну с Шепчущимися

Кабельный канал AMC опубликовал подборку кадров из 16 эпизода десятого сезона «Ходячих мертвецов». Серия под названием A Certain Doom, как известно, весной застряла в производственном лимбе из-за карантинных мер, связанных с эпидемией COVID-19. Но производство постепенно возвращается в свою колею, и в скором времени зрители насладятся продолжением истории.

Предпоследний сезон постапокалиптической драмы о выживании в мире зомби презентует свой 16 эпизод 4 октября. Серия в красках покажет войну с группировкой Шепчущихся во главе с Бетой (Рйан Хёрст), а также покажет возвращение Мэгги (Лорен Коэн), пропавшей из повествования в 9 сезоне.

К слову, эта серия не станет для 10 сезона заключительной, так как за время вынужденного хиатуса сезону добавили шесть новых эпизодов, доведя их общее количество до 22.