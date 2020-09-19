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Свежие кадры 10 сезона «Ходячих мертвецов» обещают войну с Шепчущимися

Кабельный канал AMC опубликовал подборку кадров из 16 эпизода десятого сезона «Ходячих мертвецов». Серия под названием A Certain Doom, как известно, весной застряла в производственном лимбе из-за карантинных мер, связанных с эпидемией COVID-19. Но производство постепенно возвращается в свою колею, и в скором времени зрители насладятся продолжением истории.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»

Предпоследний сезон постапокалиптической драмы о выживании в мире зомби презентует свой 16 эпизод 4 октября. Серия в красках покажет войну с группировкой Шепчущихся во главе с Бетой (Рйан Хёрст), а также покажет возвращение Мэгги (Лорен Коэн), пропавшей из повествования в 9 сезоне.

К слову, эта серия не станет для 10 сезона заключительной, так как за время вынужденного хиатуса сезону добавили шесть новых эпизодов, доведя их общее количество до 22.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
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