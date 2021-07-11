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Норман Ридус и компания готовятся к эпическому финалу в свежих промо 11 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC продолжает публиковать промо-материалы к заключительному сезону постапокалиптической драмы «Ходячие мертвецы», которая распрощается со зрителями после 11 сезона. В сети появилась пара свежих видеороликов с краткими намёками на происходящее в финале, именуемом эпическим.

Как известно, прощание с аудиторией будет проходить в два этапа. Увесистый 24-серийный последний сезон зомби-драмы разделили на две части. Первая часть стартует на канале и его потоком сервисе AMC+ 22 августа. Сериалом сейчас заведует шоураннер Анджела Канг.

Первое промо:

Второе промо:

Теги
ВидеоХодячие мертвецы
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