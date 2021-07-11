Новые сериалы 12–18 июля: «Американские истории ужасов», «Северные воды» и другие новинки

Следующие несколько дней отметятся сериальными премьерами отнюдь не для семейного просмотра — в набор новых сериалов недели вошли сборник страшилок «Американские истории ужасов», мистическая драма «Нереальная недвижимость» и триллер о выживании «Северные воды». Разбавит эту мрачность возвращающаяся с третьим сезоном комедийная антология «Чудотворцы».
Вторник, 13 июля
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Идеалист-проповедник (Дэниэл Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Стив Бушеми), свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Скотт Райан, Дэйон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сэтчвэлл, Николас Кэссим, Натали Трэн
Создатель Скотт Райан
Девятый эпизод I'm Not Leaving станет заключительным для третьего сезона и сериала.
Среда, 14 июля
фантастика, приключенческий
В ролях Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку
Создатель Майкл Уолдрон
Первый сезон приключенческой фантастики Marvel завершится шестым эпизодом, название которого пока не разглашается. Сериал — предположительно — задумывался двухсезонным.
Четверг, 15 июля
триллер, драма
В ролях Колин Фаррелл, Джек О'Коннел, Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Муллан, Сэм Спруэлл
Создатель Эндрю Хэй
Опальный военный хирург Патрик Самнер нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом. Так, в поисках искупления Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата.
Суровые мужики с суровой судьбой в суровых природных условиях. Так выглядит многосерийная экранизация романа Иэна Макгуайра о китобойной экспедиции. В качестве приятного бонуса — Колин Фаррелл и Джек О'Коннел в главных ролях.
ужастик
В ролях Дилан Макдермотт, Анжелика Хьюстон, Фрэнсис Конрой, Мэтт Бомер, Дэнни Трехо, Билли Лурд
Создатель Райан Мёрфи
Каждый эпизод нового сборника страшных рассказов посвящён отдельной истории и определённым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. В антологии отметятся как уже знакомые зрителям жуткие монстры, так и новые порождения тьмы.
Поклонники хоррор-вселенной Райана Мёрфи, дожидаясь премьеры свежего сезона основного сериала, могут скоротать время за просмотром этого своеобразного спин-оффа с вкраплением знакомых лиц.
фэнтези, приключенческий
В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм
Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин
В центре приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови. Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.
Пятница, 16 июля
драма, мистика
В ролях Тим Розон, Сара Леви, Адам Корсон, Морис Дин Уинт, Саванна Бэсли, Тенниль Рид
Создатель Джордж Р. Олсон
Не понаслышке знакомый с сверхъестественным Ник Роман и его элитная команда собаку съели на продаже жилья, пользующегося дурной славой. Главные герои изучают, исследуют и, если удаётся, «чинят» дома с привидениями. правда, частенько результаты их «экзорцизма» оказываются откровенно пугающими.
Кабельный канал Syfy, значительно урезавший количество своих оригинальных сериалов, в оставшихся продолжает баловаться мистикой. Вероятно, стратегия себя оправдывает, раз зрители получают свежий проект о сверхъестественном.
триллер
В ролях Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан, Джоан Аллен, Дженнифер Джейсон Ли, Рон Сефас Джонс
Создатель Стивен Кинг
Мини-сериал по одноимённому роману Стивена Кинга завершится восьмым эпизодом под названием Lisey's Story.
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