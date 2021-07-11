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Новые сериалы 12–18 июля: «Американские истории ужасов», «Северные воды» и другие новинки

Следующие несколько дней отметятся сериальными премьерами отнюдь не для семейного просмотра — в набор новых сериалов недели вошли сборник страшилок «Американские истории ужасов», мистическая драма «Нереальная недвижимость» и триллер о выживании «Северные воды». Разбавит эту мрачность возвращающаяся с третьим сезоном комедийная антология «Чудотворцы».

Вторник, 13 июля

 
Сезон3
TBS
Чудотворцы Miracle Workers

комедия

В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс

Создатель Саймон Рич

Идеалист-проповедник (Дэниэл Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Стив Бушеми), свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.

Видео

 
Конец сезона3
FX (US)
Решала Mr Inbetween

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Скотт Райан, Дэйон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сэтчвэлл, Николас Кэссим, Натали Трэн

Создатель Скотт Райан

Девятый эпизод I'm Not Leaving станет заключительным для третьего сезона и сериала.

Видео

Среда, 14 июля

 
Конец сезона1
Disney+
Локи Loki

фантастика, приключенческий

В ролях Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку

Создатель Майкл Уолдрон

Первый сезон приключенческой фантастики Marvel завершится шестым эпизодом, название которого пока не разглашается. Сериал — предположительно — задумывался двухсезонным.

Видео

Четверг, 15 июля

 
Премьера+
BBC
Северные воды The North Water

триллер, драма

В ролях Колин Фаррелл, Джек О'Коннел, Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Муллан, Сэм Спруэлл

Создатель Эндрю Хэй

Опальный военный хирург Патрик Самнер нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом. Так, в поисках искупления Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата.

Суровые мужики с суровой судьбой в суровых природных условиях. Так выглядит многосерийная экранизация романа Иэна Макгуайра о китобойной экспедиции. В качестве приятного бонуса — Колин Фаррелл и Джек О'Коннел в главных ролях.

Видео

 
Премьера+
FX
Американские истории ужасов American Horror Stories

ужастик

В ролях Дилан Макдермотт, Анжелика Хьюстон, Фрэнсис Конрой, Мэтт Бомер, Дэнни Трехо, Билли Лурд

Создатель Райан Мёрфи

Каждый эпизод нового сборника страшных рассказов посвящён отдельной истории и определённым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. В антологии отметятся как уже знакомые зрителям жуткие монстры, так и новые порождения тьмы.

Поклонники хоррор-вселенной Райана Мёрфи, дожидаясь премьеры свежего сезона основного сериала, могут скоротать время за просмотром этого своеобразного спин-оффа с вкраплением знакомых лиц.

Видео

 
Сезон3
Syfy, The CW
Аванпост The Outpost

фэнтези, приключенческий

В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм

Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин

В центре приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови. Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.

Видео

Пятница, 16 июля

 
Премьера+
Syfy
Нереальная недвижимость Surreal Estate

драма, мистика

В ролях Тим Розон, Сара Леви, Адам Корсон, Морис Дин Уинт, Саванна Бэсли, Тенниль Рид

Создатель Джордж Р. Олсон

Не понаслышке знакомый с сверхъестественным Ник Роман и его элитная команда собаку съели на продаже жилья, пользующегося дурной славой. Главные герои изучают, исследуют и, если удаётся, «чинят» дома с привидениями. правда, частенько результаты их «экзорцизма» оказываются откровенно пугающими.

Кабельный канал Syfy, значительно урезавший количество своих оригинальных сериалов, в оставшихся продолжает баловаться мистикой. Вероятно, стратегия себя оправдывает, раз зрители получают свежий проект о сверхъестественном.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
История Лизи Lisey’s Story

триллер

В ролях Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан, Джоан Аллен, Дженнифер Джейсон Ли, Рон Сефас Джонс

Создатель Стивен Кинг

Мини-сериал по одноимённому роману Стивена Кинга завершится восьмым эпизодом под названием Lisey's Story.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

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