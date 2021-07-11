Новые сериалы 12–18 июля: «Американские истории ужасов», «Северные воды» и другие новинки

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BBC

Опальный военный хирург Патрик Самнер нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом. Так, в поисках искупления Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата.

Суровые мужики с суровой судьбой в суровых природных условиях. Так выглядит многосерийная экранизация романа Иэна Макгуайра о китобойной экспедиции. В качестве приятного бонуса — Колин Фаррелл и Джек О'Коннел в главных ролях.