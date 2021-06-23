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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Американские истории ужасов» Райана Мёрфи обзавелись пугающими тизером и постером

В сети появились свежие промо-материалы «Американских историй ужасов» — тизер и постер спин-оффа демонстрируют тесную связь с оригинальной антологией Райана Мёрфи. Премьера сборника кошмарных рассказов состоится 15 июля на кабельном канале FX. Видеосервис Hulu будет стримить сериал.

Каждый эпизод новой антологии посвящён отдельной истории и некоторым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. Мёрфи пообещал, что в некоторых сериях зрители увидят знакомые лица — в спин-оффе погостят актёры из оригинального сериала, но их имена пока не называются.

Постер:

Постеры сериала «Американские истории ужасов»
Теги
ПостерыВидеоАмериканские истории ужасов
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