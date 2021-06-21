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Первоисточник: bloody-disgusting.com Прямая ссылка на новость:

Яркий постер «Американских историй ужасов» обещает возвращение к корням

В сети появился официальный постер спин-оффа знаменитой антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов». Плакат чётко указывает на связи премьерного сборника «Американские истории ужасов» с первым сезоном основного сериала. Первый семисерийный сезон стартует на кабельном канале FX 15 июля.

Постеры сериала «Американские истории ужасов»

Мёрфи, продюсирующий сборник кошмарных историй, пообещал появление в спин-оффе актёров из «материнской» антологии.

А на днях официальный твиттер хоррор-франчайза опубликовал промо-ролик премьеры:

Теги
Американские истории ужасов
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