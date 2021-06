Яркий постер «Американских историй ужасов» обещает возвращение к корням

В сети появился официальный постер спин-оффа знаменитой антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов». Плакат чётко указывает на связи премьерного сборника «Американские истории ужасов» с первым сезоном основного сериала. Первый семисерийный сезон стартует на кабельном канале FX 15 июля.

Мёрфи, продюсирующий сборник кошмарных историй, пообещал появление в спин-оффе актёров из «материнской» антологии.

А на днях официальный твиттер хоррор-франчайза опубликовал промо-ролик премьеры:

More horror than you can handle. American Horror Stories premieres July 15 exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/Z07E61s0WR