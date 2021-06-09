Свежий взгляд на главного героя «Игрека: Последнего мужчины» на официальном кадре из сериала

В своём инстаграме Элиза Кларк — шоураннер бывшего завсегдатая производственного лимба «Игрека: Последнего мужчины» — опубликовала свежий кадр из многосерийной экранизации комикса. Перед нами упакованный в средства защиты главный герой Йорик Браун (Бен Шнетцер) и его друг Амперсанд, надёжно скрывающийся в контейнере для перевозки.

На прошлой неделе кабельный канал FX объявил официальную дату премьеры постапокалиптической драмы — первый эпизод сериала, срежиссированный Мелиной Матсукс, выйдет на домашние экраны 13 сентября.