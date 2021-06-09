«Локи» наколдовал себе 100% рейтинг на Rotten Tomatoes

«Локи» просто обязан править миром, что он и делает прямо сейчас. Первый эпизод сериала так впечатлил критиков, что они влепили ему идеальный 100-й рейтинг на Rotten Tomatoes. Или же это очередные происки бога обмана, как знать.

В целом весь шестисерийный сезон также удостоился исключительно высоких оценок как от профессионалов, так и от простых зрителей, и всё идёт к тому, что мы наконец-то получим марвеловский сериал, который давно заслужили. Все отмечают мощный старт «Локи»: уникальное сочетание юмора и мистики, бодрый темп повествования, нотки ностальгии и совершенно новую часть MCU, с которой он нас знакомит.

В первом эпизоде компанию блистательному Тому Хиддлстону на экране составили Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро и Вунми Моссаку, к которым вскоре присоединятся София Ди Мартино и Ричард Э. Грант.