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Лафейсону дарят шанс в свежем тизере сериала «Локи»

Важное уточнение в сюжет «Локи» вносит свежий тизер сериала под названием «Шанс». Видимо, богу обмана (Том Хиддлстон) придётся исправлять не столько свои временно-пространственные косяки, сколько помогать ловить таинственного злоумышленника, который балуется с мировой хронологией.

Вот для этой непростой задачи Лафейсона и подряжает глава Управления временными изменениями Мобиус (Оуэн Уилсон). Историю о том, как всё у них пойдёт наперекосяк, начнём смотреть уже на следующей неделе — премьера третьего сериала Marvel Studios состоится 9 июня на потоковом сервисе Disney+.

Теги
ВидеоЛоки
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