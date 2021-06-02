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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон обещают безумные приключения в ролике о создании сериала «Локи»

Marvel Studios опубликовала минутный ролик о создании сериала «Локи» с главными актёрами и режиссёром проекта Кейт Херрон, рассказывающими, какое удивительное приключение ждёт подписчиков цифровой платформы Disney+, решивших с 9 июня приобщиться к путешествиям бога обмана по времени и пространству.

Предполагается, что поклонники с одинаковым интересом будут следить как за головокружительными перемещениями, так и за общением Лафейсона (Том Хиддлстон) с «напарником» Мобиусом (Оуэн Уилсон), возглавляющим Управление временными изменениями.

Теги
ВидеоЛоки
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