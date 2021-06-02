Сарик Андреасян собрал вместе актёров «Бригады» в сериале «Ресторан по понятиям» (фото)

Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев снова взялись за старое — на сей раз братья по «Бригаде» будут проворачивать грязные делишки в новом сериале Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям». И вот теперь можете начинать бояться.

Криминальная комедия расскажет историю четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь.

Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.

А вот и первые кадры со съёмок:

Роли незадачливых бандюганов помимо Вдовиченкова с Дюжевым исполнят Владимир Сычев и Иван Кокорин. А компанию им составят Ирина Темичева, Михаил Тарабукин, Виктория Богатырева, Уильям Ламберти, Теона Дольникова, Максим Коновалов, Кай Метов и другие.

Известно, что сериал будет состоять из 10 серий по 20 минут и выйдет в одном из онлайн-кинотеатров.