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«Чикатило» Сарика Андреасяна получил второй сезон

Отечественный видеосервис Okko одобрил съёмки второго сезона детективного триллера Сарика Андреасяна «Чикатило». Как оказалось, одного восьмисерийного сезона недостаточно, чтобы как следует поковыряться в двойной жизни самого известного маньяка Союза.

По информации Okko, «Чикатило» оказался безоговорочным лидером по количеству просмотров на сервисе и привлёк рекордное количество подписчиков. С момента премьеры 18 марта сериал на платформе собрал 4 млн просмотров.

Съёмки продолжения запланированы на лето. Второй сезон, к слову, сразу окрестили заключительным. Творческая команда проекта по-прежнему собирается удивлять зрителей, поэтому делает большую тайну из кастинга второго сезона — на роль каких-то новых персонажей позовут каких-то новых актёров. Или опять Дмитрия Нагиева? Пока неизвестно.

Помимо Нагиева в первом сезоне по сценарию Алексея Гравицкого и Сергея Волкова снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Иван Федотов и другие.

Теги
Чикатило
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