Желаете душевного стриптиза? Трейлер комедии «Стриптизёры» уже спешит к вам

Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой…. Видеосервис Okko презентует трейлер и постер 10-серийной комедии Гайка Асатряна «Стриптизёры» о супергерое нашего времени — днём он простой московский бухгалтер, а ночью — стриптизёр. Премьера сериала состоится 25 мая.
Анатолий (Дмитрий Власкин) — непримечательный с виду бухгалтер с шестью кубиками пресса, внезапно открывающий в себе талант к стриптизу. Главный герой быстро завоёвывает популярность у посетительниц одного и столичных клубов. И синопсис сериала открывает нам секрет его успеха — стриптиз Анатолия не только физический, но ещё и очень душевный.
Постер:
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