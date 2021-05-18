«Жена путешественника во времени» Стивена Моффата обзавелась режиссёром и первым кадром

На днях в Нью-Йорке стартовали съёмки фантастической драмы «Жена путешественника во времени» — многосерийной экранизации одноимённого романа Одри Ниффенеггер. Все шесть серий по сценарию Стивена Моффата («Шерлок») режиссирует Дэвид Наттер («Братья по оружию», «Игра престолов»).

Ещё кабельный канал HBO поделился первым кадром из сериала с исполнителями главных ролей Роуз Лесли и Тео Джеймсом в образах.

Это история о необычной истории любви художницы Клэр и библиотекаря Генри, чья супружеская жизнь осложняется крайне редкой проблемой — спонтанными путешествиями мужа во времени. В 2009 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация фантастического романа с Эриком Баной и Рэйчел Макадамс.

Моффат и Наттер также числятся исполнительными продюсерами сериала наряду со Сью Верчью и Брайаном Минчином. Производство курируют Hartswood Films и Warner Bros. Television.