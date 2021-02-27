Тео Джеймс и Роуз Лесли сыграют главных героев в сериале Стивена Моффата «Жена путешественника во времени»

Анонсированная ещё в 2018 году фантастическая драма «Жена путешественника во времени» от Стивена Моффата («Шерлок», «Дракула») наконец-то обзавёлся исполнителями центральных партий. Главные роли в сериале кабельного канала HBO отошли Тео Джеймсу («Дивергент») и Роуз Лесли («Игра престолов»).

Многосерийная драма по одноимённому роману Одри Ниффенеггер расскажет о необычной истории любви художницы Клэр и библиотекаря Генри, чья супружеская жизнь осложняется крайне редкой проблемой — спонтанными путешествиями мужа во времени. В 2009 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация фантастического романа с Эриком Баной и Рэйчел Макадамс.

Моффат отвечает за сценарную адаптацию, а также выступает исполнительным продюсером сериала наряду со Сью Верчью и Брайаном Минчином. Производством занимается Hartswood Films в содружестве сотрудничестве с Warner Bros. Television.