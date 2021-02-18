Джей Джей Абрамс готовит мрачный сериал «Константин». На главную роль ищут небелого актёра

Портал Deadline сообщает, что продюсер Джей Джей Абрамс возьмётся за разработку ещё одного многосерийного проекта по вселенной DC для стримингового сервиса HBO Max. Имя ему «Константин».

Да, речь об очередной адаптации культового комикса, и оная обещает быть куда мрачнее той, что мы когда-то видели на телеканале NBC. По разным причинам. Инсайдеры сообщают, что речь пойдёт о молодых годах знаменитого лондонского экзорциста. Что важно, на роль Джона Константина собираются брать какого угодно, только не белого мужика. Все остальные претенденты могут выстраиваться в очередь.

Сценаристом назначен пока ничем не отличившийся Гай Болтон. Он, поговаривают, уже написал сценарий пилота и планирует открыть сценарную комнату в марте. За производство отвечает студия Абрамса Bad Robot.