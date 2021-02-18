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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Тим Бёртон готовит сериал про семейку Аддамс для Netflix

Октябрьская информация от Deadline подтвердилась. Потоковый сервис Netflix официально сообщил о разработке игрового сериала про знаменитую семейку Аддамс. Многосерийный проект под названием «Уэнздей» будет режиссировать не нуждающийся в представлении Тим Бёртон.

Заголовок и тизерный постер сериала сообщают, что главной героиней комедийного ужастика станет Уэнздей Аддамс. Сериал представляет собой историю о взрослении и расскажет об учёбе Уэнздей в Академии Невермор. Главной героине предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители.

Бёртон также числится исполнительным продюсером проекта наряду с создателями «Тайн Смолвиля» Альфредом Гоу и Майлзом Милларом.

Постеры сериала «Уэнздей»
Темы
 
Уэнздей
Комментарии (4)

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