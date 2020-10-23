Тим Бёртон готов срежиссировать многосерийную «Семейку Аддамс»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

По информации портала Deadline, небезызвестный Тим Бёртон ведёт переговоры об участии в многосерийном проекте «Семейка Аддамс». Кабельные каналы и стриминговые платформы уже соревнуются за право приютить будущий сериал у себя. Источники сообщают, что возглавляет гонку Netflix.

Как и в предыдущих экранных адаптациях, главными героями истории станут члены знаменитого семейства Аддамс из газетных комиксов The New Yorker за авторством Чарльза Аддамса. Правда, события комедийного ужастика собираются перенести в 2020 год. Персонажем, глазами которого зрители будут смотреть на происходящее, выступит Уэнздей Аддамс.

Бёртон собирается взвалить на себя обязанности исполнительного продюсера и, возможно, срежиссирует первый сезон целиком. Создатели супергеройского сериала «Тайны Смолвиля» Альфред Гоу и Майлз Миллар значатся шоураннерами и сценаристами проекта. Финансировать производственный процесс будет студия MGM TV, обладающая правами на персонажей.