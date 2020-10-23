 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Гай Ричи снимет многосерийную версию своих «Джентльменов» Netflix готовит сериал про Конана-варвара «Взращённые волками» Ридли Скотта получили второй сезон Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix
1
СЕРИАЛЫ
257
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Спецагент Арчер» получил 12 сезон

Главный герой очень вовремя вышел из комы. Анимационная шпионская комедия «Спецагент Арчер» разжилась 12 сезоном. Кабельный канал FXX оформил продление многосерийному ветерану Адама Рида, и продолжение выйдет на телеэкраны в следующем году.

В завершающемся 11 сезоне Арчер пришёл в себя после трёхлетней комы, обернувшейся для него пусть и воображаемыми, но оттого не менее насыщенными приключениями в экзотических сеттингах. Главный герой заново привыкает к жизни в реальном мире, где за время его вынужденного отсутствия произошли кое-какие изменения. О чём пойдёт речь в продолжении, пока неизвестно.

11 сезон шпионской комедии радует рейтинговыми показателями — оные выросли в среднем на 32% по сравнению с результатами 10 сезона. Каждый новый эпизод собирает на всех платформах около 2,4 млн просмотров.

1 Обсудить
Темы
 
Спецагент Арчер
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Премия «Эмми 2016»: Победители
 
Номинанты на премию «Эмми 2016»
 
Новые сериалы 28 марта — 3 апреля

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 251: Конечные руки
 
Кино «Джокер» Тодда Филлипса сюжетно никак не связан с комиксами
 
Кино Фильм «Прислуга» стал самым популярным на Netflix
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 274: Скала — всему голова
 
Кино Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо станут родителями Алисы и Питера Пэна
 
Кино Джордж Миллер лично обещает снять новые части «Безумного Макса»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в октябре

25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в ноябре

1 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 433: «Вратарь Галактики» и «Суд над чикагской семёркой»
 
5Ноль кадров в секунду – 339: Питерская гамма
 
3ЕВА
 
 
13Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru