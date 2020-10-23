«Спецагент Арчер» получил 12 сезон

Главный герой очень вовремя вышел из комы. Анимационная шпионская комедия «Спецагент Арчер» разжилась 12 сезоном. Кабельный канал FXX оформил продление многосерийному ветерану Адама Рида, и продолжение выйдет на телеэкраны в следующем году.

В завершающемся 11 сезоне Арчер пришёл в себя после трёхлетней комы, обернувшейся для него пусть и воображаемыми, но оттого не менее насыщенными приключениями в экзотических сеттингах. Главный герой заново привыкает к жизни в реальном мире, где за время его вынужденного отсутствия произошли кое-какие изменения. О чём пойдёт речь в продолжении, пока неизвестно.

11 сезон шпионской комедии радует рейтинговыми показателями — оные выросли в среднем на 32% по сравнению с результатами 10 сезона. Каждый новый эпизод собирает на всех платформах около 2,4 млн просмотров.