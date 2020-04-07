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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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11 сезон «Спецагента Арчера» откладывается до лучших времён

Анимационный ветеран кабельного канала FXX снялся с ранее заявленной весенней даты — 11 сезон «Спецагента Арчера» передвинулся с 6 мая на неопределённый слот, традиционно именуемый «позже в этом году».

Причина переноса по нынешним временам банальна: из-за вызванных эпидемией коронавируса производственных ограничений творческая команда мультсериала не может доделать продолжение.

В 11 сезоне «Арчер» вернётся к своим корням — события вновь развернутся в мире шпионов, откуда несколько сезонов назад благодаря пребывавшему в коме главному герою переносились в другие экзотические локации. В свежих эпизодах Стерлинг Арчер наконец-то приходит в себя, и теперь перед ним стоит задача нагнать упущенное за те три года, которые он провёл в коме.

Создателем сериала числится Адам Рид; он же выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Кейси Уиллисом и Мэттом Томпсоном. Анимацией занимается Floyd County Productions.

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