11 сезон «Спецагента Арчера» откладывается до лучших времён

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Анимационный ветеран кабельного канала FXX снялся с ранее заявленной весенней даты — 11 сезон «Спецагента Арчера» передвинулся с 6 мая на неопределённый слот, традиционно именуемый «позже в этом году».

Причина переноса по нынешним временам банальна: из-за вызванных эпидемией коронавируса производственных ограничений творческая команда мультсериала не может доделать продолжение.

В 11 сезоне «Арчер» вернётся к своим корням — события вновь развернутся в мире шпионов, откуда несколько сезонов назад благодаря пребывавшему в коме главному герою переносились в другие экзотические локации. В свежих эпизодах Стерлинг Арчер наконец-то приходит в себя, и теперь перед ним стоит задача нагнать упущенное за те три года, которые он провёл в коме.

Создателем сериала числится Адам Рид; он же выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Кейси Уиллисом и Мэттом Томпсоном. Анимацией занимается Floyd County Productions.