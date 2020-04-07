«КГ-Портал» вошёл в список социально значимых сайтов Минкомсвязи

Если кто-то ещё сомневался в крутости лучшего в мире портала о кино, сериалах, играх и аниме, теперь она подтверждена официально — Минкомсвязи включила «КГ-Портал» в список социально значимых информационных ресурсов нашей необъятной страны.

Для тех, кто в танке (как и мы), объясняем: в рамках эксперимента с 1 апреля по 1 июля этого года жителям России будет предоставлен бесплатный доступ к самым жизненно необходимым сайтам, что, как мы понимаем, особенно актуально в период тотальной самоизоляции. Добровольно подписавшиеся на это «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «Эр-телеком холдинг» должны будут обеспечить этот самый доступ со скоростью не более 10 Мбит/с.

В разделе кино помимо «КГ-Портала» оказались лишь четыре сайта — «Кино-театр», «Film.ru», «Фильм Про» и «Кино афиша».

В список «лучших из лучших» могут вноситься изменения, но не чаще раза в неделю. Сейчас он насчитывает 391 наименование в 19 категориях, а ознакомиться с ним можно тут.