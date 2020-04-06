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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Утиных историй» представили своих первых гомосексуальных персонажей

Совсем недавно стартовавший третий сезон «Утиных историй» подарил ценителям современных трендов то, чего они никогда не дождались бы в старой версии мультфильма, — ЛГБТ-персонажей. Вклад в приучение самых маленьких к сексуальным перверсиям пока скромный, но, как обещают авторы мультфильма, это только начало.

Первая серия третьего сезона «Утиных историй» обогатилась пернатыми геями Таем и Инди — папами увлекающейся магией Вайолет. С персонажем в озвучивании Либэ Барер зрители впервые познакомились во втором сезоне анимационного сериала.

В беседе с порталом ComicBook соавтор современной версии «Утиных историй» Франсиско Ангонес рассказал о своём желании увеличивать роль ЛГБТ-сообщества в истории.

Создавая сериал, важно понимать, что репрезентация имеет большое значение. Мы занимаемся этим и в малых, и в крупных масштабах. В наше время вообще странно превращать это в какое-то большое событие. Пусть папы Вайолет и не играют громадную роль в эпизоде, мы в своём сериале отмечаем тот факт, что в мире есть разные виды семей, включая и те, которых обычно не увидишь в других сериалах. Я считаю, это важно. Я не пытаюсь заслужить этим похвалу. Это крохотная деталь, и мы, безусловно, будем работать над более крупными вещами в этом плане.

 
Франсиско Ангонес, держит руку на пульсе

Отныне можно не переживать — дремучее невежество в вопросах ЛГБТ юным почитателям «Утиных историй» больше не грозит.

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Темы
 
Утиные истории
 
Мурз Котейкин
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Петушиные истории
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